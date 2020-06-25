ВОЗ предупредила о второй волне пандемии коронавируса в Европе

После снятия части ограничительных мер в европейских странах начал снова увеличиваться прирост выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа.

«На прошлой неделе в Европе зафиксировали впервые за последние месяцы рост числа случаев, зарегистрированных за одну неделю», — отметил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на пресс-конференции.

Он указал, что 30 европейских стран наблюдают увеличение числа заболевших за последние две недели. При этом Евросоюз продолжает отменять ограничения, установленные для борьбы с вирусом: открываются общественные места и границы.

Несмотря на то, что местные власти призывают соблюдать дистанцию и носить средства защиты, послабления могут грозить второй волной пандемии, которая, по словам Клюге, спровоцирует кризис европейской системы здравоохранения.

В Европе общее число заболевших превысило 2,6 миллиона человек. Это не первый раз, когда ВОЗ бьет тревогу из-за пандемии. 23 июня организация заявила о рекордном приросте заболевших COVID-19 — заразились 183 020 человек. В ВОЗ заявили о том, что мир вступает в новый и опасный этап распространения опасного вируса.