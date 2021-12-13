ВОЗ предупредила о серьезных проблемах, с которыми мир столкнется после пандемии

После завершения пандемии COVID-19 человечеству предстоит столкнуться с более серьезными, чем прежде, вызовами. Во Всемирной организации здравоохранения связали их с бедностью, голодом, неравенством, болезнями и изменением климата.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о грядущих проблемах в ходе своего выступления в Женеве на X Глобальной конференции по укреплению здоровья. Его слова привел ТАСС.

«Когда пандемия завершится, мы останемся с более весомыми вызовами, чем это было до ее начала: бедностью, голодом, неравенством, неинфекционными болезням, изменением климата и другими», — подчеркнул Гебрейесус.

Страны он призвал «содействовать экономическому росту, основанному на здоровье и благополучии людей и планеты».

Глава ВОЗ добавил, что показала: при возникновении риска для здоровья «риску подвергается все». Он указал на необходимость фундаментально изменить отношение к ценности здоровья.

Мир, по мнению Гебрейесуса, должен свернуть с пути эксплуататора в сфере потребления и производства. Ему не пристало пренебрегать планетой и придерживаться политики разногласий, которая только способствовала распространению пандемии.

К здравоохранению глава ВОЗ призвал относиться как «к инвестиции в наше общее будущее».