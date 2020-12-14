ВОЗ предупредила о риске заражения коронавирусом 1,8 миллиарда человек из-за проблем с водой

Около 1,8 миллиарда человек по всему миру могут заразиться коронавирусом или другими инфекциями из-за проблем с водой в больницах. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

На сайте ВОЗ сказано, что у каждого четвертого медучреждения в мире нет водоснабжения. В каждом третьем проблемы с гигиеной рук.

«Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности работников здравоохранения и пациентов, однако не всегда этим службам отдан приоритет», — говорится в сообщении.

По словам гендиректора организации Тедроса Адана Гебрейесуса, работу медицинского персонала при отсутствии в учреждении нормальной гигиены можно сравнить с работой без защитных средств. Он подчеркнул, что гигиена, санитария и водоснабжение играют ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В докладе сказано, что в каждой второй больнице в 47 плохо развитых странах нет питьевой воды. В трех из пяти отсутствует санитарная служба.

Поправить ситуацию может большее инвестирование в сферы водоснабжения, гигиены и санитарии. Авторы работы считают, что для решения проблемы в эти отрасли надо будет вложить всего по одному доллару на каждого жителя той или иной страны.

Ранее ВОЗ рассказала, что Европа является лидером по росту смертности от коронавируса.