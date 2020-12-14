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    14 декабря 2020, 07:58

    ВОЗ предупредила о риске заражения коронавирусом 1,8 миллиарда человек из-за проблем с водой

    Наза Салех Захи

    Около 1,8 миллиарда человек по всему миру могут заразиться коронавирусом или другими инфекциями из-за проблем с водой в больницах. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.
    ВОЗ предупредила о риске заражения коронавирусом 1,8 миллиарда человек из-за проблем с водой

    На сайте ВОЗ сказано, что у каждого четвертого медучреждения в мире нет водоснабжения. В каждом третьем проблемы с гигиеной рук.

    «Вода, санитария и гигиена имеют жизненно важное значение для безопасности работников здравоохранения и пациентов, однако не всегда этим службам отдан приоритет», — говорится в сообщении.

    По словам гендиректора организации Тедроса Адана Гебрейесуса, работу медицинского персонала при отсутствии в учреждении нормальной гигиены можно сравнить с работой без защитных средств. Он подчеркнул, что гигиена, санитария и водоснабжение играют ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией.

    В докладе сказано, что в каждой второй больнице в 47 плохо развитых странах нет питьевой воды. В трех из пяти отсутствует санитарная служба.

    Поправить ситуацию может большее инвестирование в сферы водоснабжения, гигиены и санитарии. Авторы работы считают, что для решения проблемы в эти отрасли надо будет вложить всего по одному доллару на каждого жителя той или иной страны.

    Ранее ВОЗ рассказала, что Европа является лидером по росту смертности от коронавируса.