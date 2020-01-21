ВОЗ предупредила о распространении коронавируса за пределами Китая

Новый коронавирус продолжает заражать жителей Китая. Заболевших насчитывается уже около 300 человек, а болезнь может распространиться и на другие страны. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич.

«В ближайшие дни следует ожидать новые случаи заражения в других частях Китая и, возможно, в других странах», — цитирует Язаревича Reuters.

Он отметил, что пока вирус в основном концентрируется в китайском в городе Ухань. Считается, что заболевание появилось именно там на рынке морепродуктов, но были зарегистрированы отдельные случаи в Шанхае и Пекине.

Сейчас обнаружено 278 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Два человека заболели в Таиланде и по одному в Японии и Южной Корее. При этом цифры постоянно меняются. От пневмонии, вызванной вирусом, погибли уже четыре человека.

Российские ученые уже приступили к созданию экспресс-теста для выявления коронавируса. Все работы планируют завершить в феврале 2020 года.