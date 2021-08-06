ВОЗ предупредила о периоде реальной опасности из-за коронавируса

Несмотря на успехи в вакцинации от коронавируса, человечеству сейчас грозит реальная опасность. Многое из достигнутого сходит на нет. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

«Благодаря разработке вакцин в рекордно короткие сроки мы сильно продвинулись. Но сейчас мир охватила реальная опасность. Многие из достигнутых нами ранее успехов уничтожаются», — приводит сайт организации слова Гебрейесуса.

Руководитель ВОЗ объяснил, что рост числа заболевших ковидом спровоцировали несколько факторов, среди которых беспечность людей, несоблюдение санитарных мер, непоследовательная работа систем здравоохранения в некоторых странах и неравномерные темпы вакцинации от коронавируса.

Накануне число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 200 миллионов. За время пандемии от последствий заражения коронавирусом умерли 4,2 миллиона заболевших ковидом.

Ранее заместитель главы Минздрава России Олег Гриднев рассказал, что прививку от коронавируса сделали 37 миллионов жителей страны.