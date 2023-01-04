Мир 04 января 2023, 21:38 ВОЗ предрекла роста числа заражений COVID-19 из-за подварианта «омикрона» ВОЗ назвала подвариант «омикрона» XBB.1.5 самым быстро передающимся из всех известных РИА «Новости»

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Обнаруженный в конце 2022 года подвариант штамма «омикрон» XBB.1.5 является самым заразным из уже известных. Всемирная организация здравоохранения не исключила резкий рост числа заражений COVID по всему миру. Об этом сообщила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове, уточнило РИА «Новости».

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что подвариант «омикрона» XBB.1.5 является гибридом сублиний «омикрона» BA.2.

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По словам главы ВОЗ, число заражений, вызванных им, продолжает расти в Соединенных Штатах и Европе. К тому же разновидность коронавируса выявили уже в 25 странах мира.

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«ВОЗ внимательно следит за этим подвариантом, оценивает риск и будет сообщать об этом. COVID-19 будет оставаться главной темой», — сказал он.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове назвала указанный вариант наиболее заразным среди уже известных. В организации сильно обеспокоены распространением XBB.1.5. Однако это не должно привести к большому числу смертей, поскольку меры в отношении COVID-19 продолжают работать, сообщила «Экономика Сегодня».