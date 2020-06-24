ВОЗ предрекла десять миллионов зараженных коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в мире на следующей неделе превысит отметку в десять миллионов человек. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Сейчас, отметил Гебрейесус на брифинге, коронавирусную инфекцию выявили уже более чем у 9,1 миллиона человек. Умерли от COVID-19 свыше 473 тысяч граждан.

«В первый месяц этой вспышки сообщалось о десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем четырех миллионах», — сказал Гебрейесус. Его слова приводит РИА «Новости».

На пороге очередной круглой цифры Гебрейесус призвал делать все возможное для борьбы с коронавирусом. По его мнению, в первую очередь всех нуждающихся тяжелых больных нужно обеспечить кислородом.

В России с начала пандемии выявили более 606 тысяч случаев коронавируса. Победить инфекцию удалось 368 тысячам граждан. Более 8,5 тысячи пациентов скончались.

После пневмонии, вызванной коронавирусом, возникает высокий риск осложнений, считает профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, при гриппозной пневмонии процент развития фиброза легких ниже.