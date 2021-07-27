ВОЗ предложила ввести ограничения на распространение электронных сигарет в мире

Всемирная организация здравоохранения призвала ввести ограничения по распространения электронных сигарет по всему миру. Об этом говорится в восьмом докладе ВОЗ о вреде табака, который появился на официальном сайте организации.

Специалисты ВОЗ заявили, что электронные сигареты — часто рекламируются детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей. Они используют большое число привлекательных ароматов, которые вводят вводящих в заблуждение заявления о своей продукции. Эксперты обеспокоены тем, что дети, которые используют эти продукты, в будущем в три раза чаще начинают покупать табачные изделия.

«Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения», — сказано в докладе.

ВОЗ предложила правительствам начать политику, аналогичную с мерами борьбы с обычными сигаретами. Только так можно будет защитить людей от вреда, который несут электронные сигареты. Также специалисты надеются, что меры помогут предотвратить распространение электронных сигарет среди школьников, студентов и других уязвимых групп населения.