ВОЗ пожаловалась на нерасторопность чиновников Китая

Он отметил, что все участники миссии в последние 24 часа выехали из своих стран в сторону Китая. Но сегодня стало известно, что чиновники не оформили разрешение на прибытие группы.

По его словам, двое членов миссии узнали об этом уже в дороге. Остальным пришлось отложить свои поездки.

«Я очень разочарован этой новостью, учитывая, что два члена этой группы уже выехали, а остальные отложили поездку в последнюю минуту», — привело цитату Гребейсуса РИА ФАН.

По словам главы ВОЗ, власти Поднебесной пообещали быстро решить вопрос с размещением экспертов и провести внутреннее расследование, чтобы найти тех, кто совершил ошибку.

Директор программ ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан подчеркнул, что рассчитывает на руководство Китая и группа сможет приступить к работе в следующий вторник.

ВОЗ уже заявляла, что источник заражения коронавирусом нулевого пациента находится в китайском городе Ухань. Летом двое экспертов уже приезжали туда для подготовки основной миссии. По итогам того визита появилась программа по работе и исследованиям международной группы.