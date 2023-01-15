Мир 15 января 2023, 00:02 ВОЗ попросила Китай делиться «детальной информацией» о COVID-19 ВОЗ попросила Китай предоставлять подробные сведения о борьбе с COVID-19 Pixabay

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Всемирная организация здравоохранения попросила власти Китайской Народной Республики продолжать предоставлять подробную информацию о борьбе с пандемией COVID-19. Сообщение об этом опубликовали на сайте ВОЗ.

В субботу генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус обсудил с главой Национальной комиссии здравоохранения КНР Ма Сяовэем обстановку с коронавирусом в Китае.

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«ВОЗ ценит эту встречу, а также публикацию информации об общей обстановке», — заявил Гебрейесус.

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Он отметил, что китайские представители озвучили информацию о ситуации с пандемией, в том числе сведения о клиниках, госпитализациях, срочных пациентах и данные о смертности ковид-больных.

ВОЗ проанализирует эти сведения, охватывающие период с начала декабря 2022 года по 12 января 2023 года. Китай попросили «продолжать делиться детальной информацией» о COVID-19 с ВОЗ и общественностью.

Ранее ВОЗ обвинила Китай в занижении данных о смертях от ковида. Глава ВОЗ призвал все страны мира передавать достоверные статистические данные, чтобы упростить борьбу с пандемией COVID-19.