ВОЗ показала пути распространения коронавируса в Ухане

Специалисты ВОЗ представили карту распространения коронавируса по Уханю в самом начале эпидемии. Они также показали возможные пути передачи SARS-CoV-2 человеку.

Наглядная информация по ситуации с коронавирусом представлена в докладе экспертов Всемирной организации здравоохранения по итогам поездки в Китай, сообщило РИА «Новости».

В документе лабораторное происхождение SARS-CoV-2 назвали «крайне маловероятным». Точных сведений о возникновении коронавируса у ВОЗ пока нет. Организация призвала все страны объединить усилия, чтобы установить истинную природу вируса. Человеку он мог передаться от летучих мышей. Заражение не происходило напрямую, а переходное звено ученые так и не выявили.

За год пандемии в мире подтвердили 127 349 248 случаев COVID-19. Скончались 2 787 593 заболевших. В России, по последним данным, выявили 4 536 820 инфицированных, выздоровели 4 155 996 человек, умерли 98 442.