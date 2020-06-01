ВОЗ планирует наладить отношения с США
Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что они надеются на продолжение сотрудничества с США. Об этом сообщила «Газета.ru».
По словам представителя ВОЗ, правительство и жители США внесли большой вклад в развитие мирового здравоохранения.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения. Свое решение он объяснил тем, что ВОЗ отказалась проводить требуемые Вашингтоном реформы.