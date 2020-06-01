ВОЗ планирует наладить отношения с США

По словам представителя ВОЗ, правительство и жители США внесли большой вклад в развитие мирового здравоохранения.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения. Свое решение он объяснил тем, что ВОЗ отказалась проводить требуемые Вашингтоном реформы.