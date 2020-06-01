    01 июня 2020, 20:15

    ВОЗ планирует наладить отношения с США

    Анастасия Кременчугская

    Тедрос Адханом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что они надеются на продолжение сотрудничества с США. Об этом сообщила «Газета.ru».

    По словам представителя ВОЗ, правительство и жители США внесли большой вклад в развитие мирового здравоохранения.

    Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о разрыве отношений США со Всемирной организацией здравоохранения. Свое решение он объяснил тем, что ВОЗ отказалась проводить требуемые Вашингтоном реформы.