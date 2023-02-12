Мир 12 февраля 2023, 02:49 ВОЗ оценила риск распространения холеры в мире ВОЗ: риск распространения холеры в мире очень высокий Pixabay

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Риск распространения холеры в мире очень высок, заявили в ВОЗ. В информационном бюллетене говорится, что из 18 государств поступают сообщения о новых случаях заболевания. ВОЗ прогнозирует увеличение количества стран, фиксирующих случаи холеры.

«С 16 декабря 2022 года, когда был опубликован первый обзор по холере в мире, глобальная ситуация ухудшилась. Учитывая текущую ситуацию, в том числе увеличение числа вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий», — говорится в сообщении.

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ВОЗ также выразила обеспокоенность высокой смертностью от холеры. Многие страны отметили более высокие показатели по сравнению с предыдущими периодами. Средний показатель летальности составил 1,9%, в Африке — 2,9%, допустимый уровень смертности от холеры считается 1%.

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В начале февраля вспышку заболевания холерой зарегистрировали в Малави. За январь число случаев выросло на 143% по сравнению с декабрем 2022 года. В ВОЗ отметили, что без принятия решительных действий ситуация ухудшится.