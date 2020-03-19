ВОЗ оценила готовность России к распространению COVID-19

По словам Вуйнович, Россия соблюдает все рекомендации ВОЗ для сдерживания распространения заболевания. Представитель ВОЗ добавила, что в стране хорошо рассчитали количество коек для инфицированных.

«Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония и они нуждаются в кислороде, — то все готово», — отметила Вуйнович.

На сегодняшний день 147 человек в России заражены COVID-19. Сейчас пациенты лежат в специальных боксах под наблюдением врачей.

В мире число инфицированных превысило отметку в 219 тысяч. Жертвами стали 8,9 тысячи граждан. Вылечились больше 85 тысяч пациентов.