ВОЗ оценила действенность «Ремдесивира» против COVID-19

Научный мир пока не собрал достаточное количество доказательств действенности «Ремдисивира» в борьбе против новой коронавирусной инфекции. Но потенциально лекарство может использоваться для лечения пациентов с таким диагнозом.

По данным РИА «Новости», об этом на брифинге в Женеве заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он уточнил, что изучение случайно выбранных контрольных тестов подтвердило, что надежда на использование этого лекарства есть. ВОЗ уточнит в США подробные детали его использования, уточнит доступность и эффективность в борьбе с инфекцией. Принцип действия препарата уже известен.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен сообщила, что мировому сообществу необходимо объединиться для создания средств диагностики заболевания и вакцины против коронавирусной инфекции. Евросоюз уже выделил миллиард евро на создание вакцины против этой болезни.