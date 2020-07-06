ВОЗ отложила конец испытаний ремдесивира на 2 месяца. Но США уже его скупили

Препарат ремдесивир будут испытывать еще около двух месяцев. Только после этого начнется вторая фаза. В ВОЗ не торопятся давать однозначную оценку его эффективности против COVID-19.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан рассказала в беседе с РИА «Новости», что пользы по снижению смертности при коронавирусе от ремдесивира пока нет.

«Вторая фаза начнется примерно через пару месяцев. Завершение первой фазы потребует некоторого времени. <…> Официальных рекомендаций ВОЗ по поводу препарата пока нет», — подчеркнула Сваминатан.

Представитель ВОЗ добавила, что страны всегда могут опубликовать экстренные рекомендации по препарату.

Первая фаза завершится тестами, которые покажут эффективность лекарства. Какие препараты будут участвовать во второй фазе испытания, определит специально созданный комитет ВОЗ. Среди них могут оказаться как иммуномодуляторы, так и антитромбоцитарные препараты и мононуклеарные антитела.

Наиболее хорошие шансы у средств, которые созданы на основе мононуклеарных антител. Их уже исследуют на безопасность.

С марта 2019 года ВОЗ начала проводить Тесты солидарности. В первых из них участвовали ремдесивир, гидроксилхлорохин, лопинавир и ритонавир в различных комбинациях. Препараты испытывали более чем на 4,5 тысячи пациентов. После четырех месяцев тестов в ВОЗ заметили, что наиболее эффективен из всех ремдесивир. Остальные препараты с испытаний сняли.

Тем не менее США успели скупить 90% от общего объема ремдесивира в мире. В Евросоюзе, Южной Корее и Японии этот препарат единственный, который официально разрешено применять для лечения COVID-19. Ремдесивир создала для борьбы с лихорадкой Эбола компания Gilead Sciences.