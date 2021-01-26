ВОЗ обновила инструкции по лечению COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала новую редакцию клинического руководства по борьбе с коронавирусом. В ней содержатся рекомендации, которые касаются продолжительного течения болезни. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Харрис отметила, что особое внимание эксперты уделали «хроническому воздействию COVID-19». По ее словам, выздоровление обычно занимает около двух недель. Однако некоторые люди серьезно болеют восемь недель. Некоторые симптомы остаются в течение продолжительного времени.

«Пациенты страдают от таких симптомов, как крайняя утомляемость, постоянный кашель, непереносимость физических упражнений, а также неврологические и сердечные симптомы. У нас много информации на этот счет в руководстве», — отметила Харрис. Ее процитировал ТАСС.

Представитель ВОЗ добавила, что в обновленном документе нет советов о ношении масок. Этим вопросам занимается другая группа экспертов — по предотвращению инфекций. Именно ее специалисты публикуют рекомендации на этот счет.

Она рассказала, что находящееся на карантине в Китае специалисты организации в ближайшие дни смогут выходить на улицу. Эксперты ВОЗ приехали в КНР в январе, чтобы выяснить происхождение SARS-CoV-2.