ВОЗ объявила о выходе на плато по заболеваемости COVID-19

Количество новых случаев заболеваемости и смертности от COVID-19 по всему миру вышло на плато. Но его уровень необычайно высок. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на пресс-конференции выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус.

Глава ВОЗ отметил, что снижение новых случаев заболеваемости и смертности зафиксировано в Европе, Северной и Южной Америках, поэтому можно говорить о выходе мира на плато по коронавирусной инфекции.

«Однако это неприемлемо высокий уровень плато, когда на прошлой неделе было свыше 5,4 миллиона случаев COVID-19 и почти 90 тысяч смертей», — констатировал он.

Гебрейесус отметил, что ситуация остается неблагополучной по всему миру. Особенно высокий рост по заражениям и смертям от коронавируса показывают страны Юго-Восточной Азии. Кроме того, практически на всех континентах остаются страны, где каждый день выявляют все больше зараженных.

Особенно тяжелой ситуация остается в Индии, где появился новый штамм коронавируса B.1.617. Новая версия возбудителя вызывает повышенную озабоченность.

Глава ВОЗ подчеркнул, что об ослаблении действующих мер пока говорить рано. Гебрейесус отметил, что распространению инфекции в мире способствует неравномерный доступ к вакцинам.

«На страны с высокими и средними доходами приходится 53% населения планеты, однако они получили 83% вакцины», — подчеркнул он.

Гебрейесус обратился к лидерам стран всего мира максимально использовать все инструменты, чтобы снизить новые случаи заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что необходимо готовиться к появлению новых штаммов, против которых действующие вакцины окажутся бессильны.

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в ходе брифинга отметила, что «индийский» штамм коронавируса пока не изучен. По ее словам, предполагается, что он распространяется быстрее обычного возбудителя. Пока нет никаких данных, что вакцины и лекарства окажутся перед ним бессильными.