ВОЗ объявила о рекордном приросте заражений коронавирусом за сутки

За сутки в мире скончались 9 623 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 1 290 653 случая.

До сегодняшнего дня максимальный прирост новых случаев заражения фиксировали 7 ноября. Тогда в мире выявили 613 977 инфицирований.

Лидером по количеству зараженных остаются США — более 10 миллионов случаев (10 266 631). На втором месте расположилась Индия, где количество инфицированных людей приближается к девяти миллионам (8 728 795). Замыкает тройку Бразилия, где коронавирус подтвердился у более чем 5,5 миллионов человек (5 748 375). Россия расположилась на четвертом месте с большим отрывом от первой тройки (1 880 551).

В своей статистике ВОЗ учитывает только официально подтвержденные случаи заражения и смерти, которые предоставляют государства.