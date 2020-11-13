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    13 ноября 2020, 23:59

    ВОЗ объявила о рекордном приросте заражений коронавирусом за сутки

    Анатолий Минкин

    Число новых заражений коронавирусом в мире за сутки увеличилось на 628 136 случаев. Это самый большой прирост с начала пандемии. Таким образом, общее количество инфицированных людей по всему миру составило 52,48 миллионов. Такие данные привела Всемирная организация здравоохранения.
    ВОЗ объявила о рекордном приросте заражений коронавирусом за сутки

    За сутки в мире скончались 9 623 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее количество летальных исходов составило 1 290 653 случая.

    До сегодняшнего дня максимальный прирост новых случаев заражения фиксировали 7 ноября. Тогда в мире выявили 613 977 инфицирований.

    Лидером по количеству зараженных остаются США — более 10 миллионов случаев (10 266 631). На втором месте расположилась Индия, где количество инфицированных людей приближается к девяти миллионам (8 728 795). Замыкает тройку Бразилия, где коронавирус подтвердился у более чем 5,5 миллионов человек (5 748 375). Россия расположилась на четвертом месте с большим отрывом от первой тройки (1 880 551).

    В своей статистике ВОЗ учитывает только официально подтвержденные случаи заражения и смерти, которые предоставляют государства.