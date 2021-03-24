ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации из-за вспышки полиомиелита в Таджикистане

В Таджикистане произошла вспышка полиомиелита. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что ситуация квалифицирована как чрезвычайная второго уровня сложности.

В стране уже зарегистрировано четыре случая паралича у детей, инфицированных циркулирующим полиовирусом вакцинного происхождения 2-го типа (цПВВП2), сообщили на сайте организации.

Первый случай полиомиелита был зарегистрирован 22 ноября 2020 года в Хатлонской области. Эксперты ВОЗ его связали со штаммом вируса, который сейчас циркулирует в Пакистане. В феврале этого года в той же области Таджикистана подтвердился второй случай, у ребенка были зафиксированы симптомы острого вялого паралича. Еще два ребенка заболели 8 марта в районе города Гиссар.

«Кроме того, в трех пробах обследования объектов окружающей среды, отобранных на недавно созданном пункте эпиднадзора в Душанбе, также был обнаружен цПВВП2», — сообщили в пресс-службе ВОЗ.

После сразу двух случаев заболевания, выявленных 8 марта, ВОЗ квалифицировала вспышку как чрезвычайную второго уровня сложности. Квалификация дает возможность организации предоставить возможность мобилизовать необходимые ресурсы, включая предоставление дополнительной поддержки офису ВОЗ в Таджикистане в разных технических областях.

В ВОЗ отметили, что ЧС распространяется и на соседние страны.