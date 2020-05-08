ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса

Считается, что рынок в китайском Ухане стал первым источником заражения новым коронавирусом. Однако во Всемирной организации здравоохранения не торопятся с выводами. Подтверждений этому у ВОЗ нет.

Эксперт организации Питер Бен Эбарек на состоявшейся в Женеве пресс-конференции заявил, что рынок сыграл определенную роль в сложившейся ситуации. Либо он действительно оказался источником вспышки, либо способствовал распространению инфекции. Слова специалиста привел ТАСС.

«Мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки», — подчеркнул Эбарек.

По его словам, инфекцию на рынок, возможно, занес кто-то из покупателей или продавцов. После этого вирус распространился среди населения.

Китай заявил о вспышке неизвестной пневмонии в декабре 2019 года. Ее эпицентром как раз стал рынок в Ухане, где в том числе торговали экзотическими блюдами из диких животных. Медики выяснили, что заболевание вызывает новый тип коронавируса.

Инфекция начала быстро распространяться, и 11 марта ВОЗ заявила о пандемии заболевания. Сейчас в мире, по данным Университета Хопкинса, выше 3,8 миллиона подтвержденных случаев COVID-19.

В России число выявленных коронавирусных больных тоже растет — их уже более 187 тысяч. Пика по заболеванию COVID-19 страна может достигнуть незаметно из-за большого количества бессимптомных пациентов.