ВОЗ не стала называть рынок в Ухане источником коронавируса
Эксперт организации Питер Бен Эбарек на состоявшейся в Женеве пресс-конференции заявил, что рынок сыграл определенную роль в сложившейся ситуации. Либо он действительно оказался источником вспышки, либо способствовал распространению инфекции. Слова специалиста привел ТАСС.
«Мы не знаем наверняка, был ли он источником вспышки», — подчеркнул Эбарек.
По его словам, инфекцию на рынок, возможно, занес кто-то из покупателей или продавцов. После этого вирус распространился среди населения.
Китай заявил о вспышке неизвестной пневмонии в декабре 2019 года. Ее эпицентром как раз стал рынок в Ухане, где в том числе торговали экзотическими блюдами из диких животных. Медики выяснили, что заболевание вызывает новый тип коронавируса.
Инфекция начала быстро распространяться, и 11 марта ВОЗ заявила о пандемии заболевания. Сейчас в мире, по данным Университета Хопкинса, выше 3,8 миллиона подтвержденных случаев COVID-19.
В России число выявленных коронавирусных больных тоже растет — их уже более 187 тысяч. Пика по заболеванию COVID-19 страна может достигнуть незаметно из-за большого количества бессимптомных пациентов.