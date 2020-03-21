ВОЗ назвала способ предотвращения распространения коронавируса
«Физическое дистанцирование, исключительно важно, чтобы сдержать распространение вируса. Но мы не должны социально дистанцироваться от наших семей и любимых. Технологии сегодня достигли такого уровня, что мы можем поддерживать связь разными способами, не находясь даже в одной комнате», — приводит ее слова «РИА Новости».
Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан также подчеркнул, что сейчас необходимо соблюдать требования властей и сохранять физическую дистанцию, отмечает РИА ФАН.
«Даже если вы не заболели, выбор, который вы делаете в отношении того, куда вы идете, может быть различием между жизнью и смертью для кого-то другого», — сказал руководитель ВОЗ.
Из-за пандемии коронавируса во многих странах отменяются массовые мероприятия и вводится карантин. С 21 марта московские школы и колледжи переходят на обучение в онлайн режим.
До 10 апреля запрещаются все массовые уличные активности и мероприятия в помещениях, если число участников превышает 50 человек.
Сейчас в мире более 275 тысяч человек заражены коронавирусом. От заболевания погибли больше 11,4 тысячи человек.