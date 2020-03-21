ВОЗ назвала способ предотвращения распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что физическое отдаление и общение через социальные сети поможет сократить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщила на брифинге глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Физическое дистанцирование, исключительно важно, чтобы сдержать распространение вируса. Но мы не должны социально дистанцироваться от наших семей и любимых. Технологии сегодня достигли такого уровня, что мы можем поддерживать связь разными способами, не находясь даже в одной комнате», — приводит ее слова «РИА Новости».

Исполнительный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан также подчеркнул, что сейчас необходимо соблюдать требования властей и сохранять физическую дистанцию, отмечает РИА ФАН.

«Даже если вы не заболели, выбор, который вы делаете в отношении того, куда вы идете, может быть различием между жизнью и смертью для кого-то другого», — сказал руководитель ВОЗ.

Из-за пандемии коронавируса во многих странах отменяются массовые мероприятия и вводится карантин. С 21 марта московские школы и колледжи переходят на обучение в онлайн режим.

До 10 апреля запрещаются все массовые уличные активности и мероприятия в помещениях, если число участников превышает 50 человек.

Сейчас в мире более 275 тысяч человек заражены коронавирусом. От заболевания погибли больше 11,4 тысячи человек.