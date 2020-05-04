    04 мая 2020, 22:46

    ВОЗ назвала «спекулятивными» заявления США о рукотворном происхождении COVID-19

    Анастасия Кукова

    США не предоставляли Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доказательств лабораторного происхождения новой коронавирусной инфекции. В организации уверены в ее природном источнике и считают обвинения Вашингтона спекуляцией.

    Об этом по данным ТАСС сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, если Вашингтон располагает сведениями об искусственном происхождении вируса, то американские власти должны сами решить, как и когда поделиться этой информацией. Пока ВОЗ работает на основании анализа генетических последовательностей, которые подтверждают природное происхождение заболевания.

    «Очень часто возникают политические проблемы. Но в центре всех наших усилий должна быть наука, ученые. Мы должны проводить научные расследования», — подчеркнул Райан.

    Заявление было сделано в ответ на обвинения госсекретаря США Майка Помпео, заявившего, что Китай скрыл сведения о распространении коронавируса из лаборатории в Ухане.

    Он подтвердил свои слова данными разведывательного союза «Пять глаз», согласно которым Пекин уничтожил данные о вспышке COVID-19 и ее масштабах.