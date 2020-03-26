    26 марта 2020, 13:41

    ВОЗ назвала российские меры против коронавируса самыми действенными

    Александра Ломейко

    Россия успешно борется с распространением коронавируса в стране. В ВОЗ считают, что страна многое сделала для предотвращения заражения своих граждан. И в этом она опережает другие государства.

    Представитель Всемирной организации здравоохранения назвал применяемые РФ меры по борьбе с коронавирусом замечательными. Об этом сообщило РИА «Новости».

    В организации заметили, что благодаря своей подготовленности «Россия практически опередила всех».

    По состоянию на 26 марта, в РФ выявили 840 случаев заражения. За сутки их число инфицированных выросло на 182 человека. Выздоровели 38 пациентов.

    Оперштаб подтвердил две смерти от COVID-19. Погибли люди из группы риска — пожилые с сопутствующими заболеваниями. Медики диагностировали у них тяжелую форму пневмонии.

    Большинство зараженных россиян прилетели из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В Москве медики наблюдают за 546 заболевшими. В Подмосковье коронавирус подтвердили у 41 пациента.

    Всех людей с COVID-19 поместили в инфекционные боксы в больницах. Врачи смотрят за состоянием еще более 138 тысяч человек, которые могли контактировать с зараженными.