ВОЗ назвала период заразности заболевших COVID-19

Человек, у которого подтвердился COVID-19,заразен чуть более недели с момента появления первых симптомов. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус. Согласно предварительным исследованиям, большинство пациентов заразны только в течение восьми-девяти дней после появления симптомов, хотя этот инфекционный период может быть дольше у пациентов, которые тяжело больны», — рассказала она в интервью «Российской газете».

Двухнедельный карантин, который рекомендовала ВОЗ, основывается на известной информации об инкубационном периоде. Научные данные показывают, что средний инкубационный период длится пять-шесть дней. Максимальный срок — 14 дней.

Недостаток сна увеличивает риск заражения коронавирусом на 250%. Для поддержания естественной защиты организма от инфекций, нужно спать на менее семи часов в сутки. Такое мнение высказал руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин.