ВОЗ назвала неэффективные лекарства от COVID-19

По данным ВОЗ, ни один из этих препаратов не снижает риск смерти при COVID-19 и не сокращает число пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Эксперты организации работали с данными почти 11,5 тысячи пациентов больниц. Врачи еще не дали своих оценок этому исследованию.

На днях министерство здравоохранения России зарегистрировало два препарата на основе ремедесевира от коронавируса. Один из них отечественный, другой — импортный. Регистрационные удостоверения лекарствам выдали в среду, 14 октября.

Ситуация с коронавирусом в мире ухудшилась в сентябре. Во многих странах начало расти число ежесуточно выявляемых случаев COVID-19. Во всем мире с начала пандемии выявили почти 39 миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения 2019-nCoV умерли 1 097 278 человек.