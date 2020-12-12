ВОЗ назвала Европу лидером по росту смертности от коронавируса

По ее словам, число смертей в Европе увеличилось почти на 100%, в Северной и Южной Америках — на 54%, а в Азии — на 50%.

Вирус все еще циркулирует. Большая часть мира остается в опасности», — сказала она.

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесу призвал граждан всего мира тщательно продумать свои планы на январские праздники.

«Это время расслабиться и отпраздновать, но радость может очень быстро превратиться в печаль, если мы не примем правильных мер предосторожности», — заявил он.

Он попросил всех, кто живет в регионах со сложной эпидемической ситуацией принять все меры предосторожности, чтобы обезопасить себя. Глава ВОЗ заявил, что лучшим подарком в этом году на январские праздники станет собственное здоровье.

Росстат заявил, что количество смертей зараженных коронавирусом по данным на октябрь составило 22 571. Это в два раза больше, чем в сентябре, когда количество смертей составило 10 179.

Основной причиной смерти COVID-19 стал у 11 630 пациентов, в 2266 случаях он предполагается в качестве основной причины. Для окончательного диагноза нужны дополнительные исследования. У 1711 человек заражение повлияло на сопутствующее заболевание, что ускорило их уход. У 6964 пациентов коронавирус не повлиял на наступление смерти.

Как сообщило Ura.ru, такие данные вызывали сомнения в среде ученых. Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов заявил, что этих данных не надо бояться так как это всего лишь статистика. По его словам, реальное число смертей может не совпадать с реальными данными, а граждан просто запугивают большими числами.