ВОЗ назвала дату начала вакцинации от коронавируса

Применение вакцины против коронавирусной инфекции не стоит ждать ранее 2021 года. С таким заявлением выступил глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По данным агентства Reuters, Райан также отметил, что сейчас исследователи добились значительных успехов в разработке вакцин против COVID-19.

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям заявил, что «если реально смотреть на ситуацию, наступит первая половина следующего года», прежде чем начнется вакцинация граждан.

На сегодняшний день ряд препаратов проходят клинические испытания, и, как отметил Райан, пока ни один из них не вызвала вопросы с точки зрения безопасности.

«Вакцины от коронавируса не для богатых, не для бедных — они для всех», — подчеркнул он, тем самым заметив, что организация работает над тем, чтобы обеспечить справедливое распределение препаратов.

В России первую отечественную вакцину от коронавируса могут официально зарегистрировать уже в начале августа. Речь идет о препарате, который создали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что эффективность вакцины есть, а ее безопасность подтверждена.