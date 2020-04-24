ВОЗ назвала 9 российских вакцин против COVID-19 перспективными

Всемирная организация здравоохранения включила в перечень перспективных девять российских разработок вакцин против COVID-19. Из них большинство создали в центре «Вектор».

Новосибирские ученые представили шесть вариантов вакцины, сообщил сайт стопкоронавирус.рф. Основой для них стали препараты против вируса Эбола, кори, гриппа А и везикулярного стоматита. Ученые использовали субъединичную и мРНК-вакцины.

Еще две вакцины разработали в компании БИОКАД. Работу медики вели вместе с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». Третье средство представили специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток.

ВОЗ формирует актуальный перечень потенциальных вакцин против коронавируса. На 23 апреля в нем 83 препарата, 77 из них — на стадии доклинических исследований. На людях испытывают шесть препаратов.

Во всем мире, по данным Университета Хопкинса, свыше 2,7 миллиона зараженных. Скончались 190 788 человек. Хуже всего ситуация складывается в США, Испании и Италии.