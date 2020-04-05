ВОЗ назвала «самый явный симптом» коронавируса. От него люди просыпаются в помутнении

«Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит», — отметила Харрис, добавив, что при этом зараженные испытывают сильный озноб.

«Самый явный симптом — это лихорадка и температура свыше 38 градусов», — указала представитель ВОЗ. По ее словам, эти симптомы испытывает более 90% пациентов.

По последним данным, по всему миру выявлено более 1,2 миллиона зараженных 2019-nCoV, более 57 тысяч человек умерли. В России зарегистрировано 5389 случаев заражения. 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией.