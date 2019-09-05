  • ВОЗ назвал самую пьющую страну Европы

    05 сентября 2019, 18:41

    Дарья Бунякова

    Специалисты ВОЗ составили топ-30 стран Европы, где население употребляет алкогольные напитки в наибольшем количестве. Самыми пьющими оказались жители Литвы. Результаты исследования опубликованы на сайте Европейского регионального бюро организации.
    ВОЗ назвал самую пьющую страну Европы

    Как показал рейтинг, больше всего спиртное любят граждане Литвы. На втором месте идет Чехия, а замыкает первую тройку списка Германия. Эксперты отметили, что составляли топ-30 среди стран Евросоюза, а также Норвегии и Швейцарии, которые в него не входят.

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    Согласно результатам, в среднем население стран ЕС распивает свыше двух бутылок вина в неделю. Такое количество алкоголя считается вредным для здоровья.

    «Уровень вредного потребления алкоголя в Европе не упал, как ожидалось, даже несмотря на то, что все страны подписали Европейский план действий по сокращению вредного употребления алкоголя на 2012–2020 годы», — сказано в отчете.

    Всемирная организация здравоохранения собирала данные в период с 2010 по 2016 год. Как оказалось, более 290 тысяч человек каждый год умирают в Европе из-за проблем, связанных с употреблением алкоголя.