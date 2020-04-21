ВОЗ настояла на введении карантина в Белоруссии. Лукашенко увидел в этом заговор

Белоруссия — одна из немногих стран в мире, где карантин из-за коронавируса до сих пор не введен. И это несмотря на постоянно растущее число заболевших COVID-19 в республике. ВОЗ заявила, что меры необходимо вводить уже сейчас.

К таким выводам сотрудники организации пришли после того, как посетили Белоруссию, сообщили «Известия». Они рекомендовали отменить все массовые мероприятия на территории республики, перевести на онлайн-обучение вузы и школы, а работникам организаций предложить работать удаленно. Пока никаких мер из тех, что советует ВОЗ не первый день, в стране не ввели.

Сам белорусский лидер заявил, что ВОЗ — это тоже часть политики. «Они к нам любви не питают. Это международная организация, у которой достаточно всегда политики. Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал», — сказал Александр Лукашенко местному изданию «БелТА».

Также глава государства пожаловался, что его никто не понимает, и поэтому ему сейчас нелегко. «Вы не представляете, что такое идти одному против всего мира, против течения. Я предупреждал и предупреждаю органы власти, госслужащих, что у нас сторонников в мире и даже сочувствующих нет», — поделился белорусский президент.

По данным на 21 апреля, в Белоруссии — 6264 случая коронавируса, 51 человек умер.

Президент страны Александр Лукашенко не раз заявлял, что считает пандемию массовым психозом, и посоветовал своим гражданам не поддаваться панике.