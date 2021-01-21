ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в пятницу, 22 января, начнет процедуру, которая предваряет подачу заявки на регистрацию российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки „Спутник V“», — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит РИА «Новости».

В рамках ускоренной процедуры российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Аргентине, Сербии, Боливии, Венгрии, Палестине, Алжире, ОАЭ, Парагвае, Венесуэле и Туркмении. Также препарат зарегистрирован в России и Белоруссии.

Власти Германии готовы сотрудничать с Россией по вопросу производства и использования вакцины «Спутник V» в ЕС. Об этом в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам канцлера, совместное производство российской вакцины в ЕС будет возможно только после получения одобрения Европейским медицинским агентством (EMA). Она добавила, что Россия уже обратилась в регулятор.