ВОЗ начнет процедуру для подачи заявки на регистрацию «Спутника V»
«Также я хотела бы сказать, что 22 января Всемирная организация здравоохранения начнет процедуру, предваряющую подачу регистрационной заявки „Спутник V“», — заявила Захарова на брифинге. Ее слова приводит РИА «Новости».
В рамках ускоренной процедуры российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в Аргентине, Сербии, Боливии, Венгрии, Палестине, Алжире, ОАЭ, Парагвае, Венесуэле и Туркмении. Также препарат зарегистрирован в России и Белоруссии.
Власти Германии готовы сотрудничать с Россией по вопросу производства и использования вакцины «Спутник V» в ЕС. Об этом в разговоре с президентом Владимиром Путиным заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. По словам канцлера, совместное производство российской вакцины в ЕС будет возможно только после получения одобрения Европейским медицинским агентством (EMA). Она добавила, что Россия уже обратилась в регулятор.