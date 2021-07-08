ВОЗ начала отслеживать российский штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила российский штамм коронавируса, который выявили в январе, в список для наблюдения. Об этом сообщило РИА «Новости».

В документе ВОЗ говорится, что специалисты организации внимательно отслеживают российский штамм с 9 июня. Среди других вариантов в списке есть коронавирусы, которые ранее выявили в США, Бразилии, на Филиппинах, в Индонезии, Колумбии и Великобритании.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что российские специалисты занимаются мониторингом штаммов коронавируса. Наблюдение выявило множество собственных вариантов, которые циркулируют в стране. Он подчеркнул, что в России распространены собственные мутировавшие штаммы SARS-CoV-2. которые не имеют отношения ни к индийскому, ни к британскому.

В конце июня директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов заявил, что на территории России циркулирует 16 003 мутации коронавируса.