ВОЗ изучит восемь российских вакцин от коронавируса

Научные институты и фармацевтические компании по всему миру занимаются поисками эффективной вакцины от коронавируса. Все они поступают на рассмотрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В данный момент ведомство зарегистрировало 124 вакцин-кандидатов, из которых восемь российские.

С таким заявлением выступила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов Российской Федерации», — привело ее слова РИА «Новости».

По словам Вуйнович, на 22 мая ВОЗ получила информацию от производителей о 124 вакцинах, которые должны предотвратить заражение коронавирусом. Она особо подчеркнула, что вероятно в мире их существует больше, но пока только эти прошли через руки специалистов.

Десять из вакцин находятся на стадии клинической проверки их действия, остальные 114 пока изучаются на безопасность для человека.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта назвала пандемией распространение коронавируса по миру. На сегодняшний день количество зараженных составляет 5 , 8 миллиона человек, жертвами пандемии стали 359 617 пациентов. Выздоровели 2,5 миллиона человек.

Среди российских разработчиков вакцины от коронавируса отличились сотрудники НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Изобретенный препарат они протестировали на себе. После анализов у ученых выявили антитела к новому возбудителю. Теперь препарат должен пройти клинические испытания.