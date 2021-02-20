ВОЗ изучит данные России о заражении людей новым видом птичьего гриппа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила уведомление России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А (H5N8).

Официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил ТАСС, что организация обсуждает случившееся с национальными властями, чтобы получить дополнительную информацию для оценки сложившейся ситуации для общественного здравоохранения.

«ВОЗ была уведомлена Российской Федерацией через механизм Международных медико-санитарных правил о заражении людей птичьим гриппом H5N8», — сказал Яшаревич.

Официальный представитель добавил, что это будет первый случай инфицирования людей H5N8, если он получит подтверждение.

«Мы ведем обсуждение [случившегося] с национальными властями, чтобы собрать больше информации и оценить воздействие этого события на общественное здравоохранение», — заключил Яшаревич.

В России люди впервые в мире заразились новым штаммом птичьего гриппа. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, с людьми все в порядке: клиническое течение болезни у них было очень легким, все чувствуют себя хорошо, от человека к человеку вирус не передается. Но ученым все-равно посоветовали действовать на опережение и разработать вакцину.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Виктор Зуев в беседе с «360» пояснил — если вирус, который поражает животный мир и не поражает человека, вдруг меняет свои свойства и становится опасен и для людей, это очень осложняет эпидемическую ситуацию.