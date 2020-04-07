«Профукали»: Трамп раскритиковал ВОЗ из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения. Он заявил, что ВОЗ «профукала» ситуацию с коронавирусом в мире.

Свое мнение американский лидер выразил в своем Twitter.

ВОЗ сильно напортачила. По каким-то причинам [она] концентрируется на Китае, хотя финансируется в основном Соединенными Штатами. Мы это хорошенько изучим Дональд Трамп.

При этом Трамп утверждал, что ВОЗ рекомендовала Америке не закрывать свои границы от Китая, когда распространение коронавируса только началось. Президент США удивился, почему организация здравоохранения дала стране столь ошибочный совет. Трамп подчеркнул, что рад, что не прислушался к нему.

Первые случаи заражения новым типом коронавируса зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Заболевание обнаружили в городе Ухань, постепенно оно распространилось на всю страну. Однако на этом вирус не остановился — вскоре первые случаи заражения зафиксировали практически во всех странах мира.

В начале марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового типа коронавируса. По последней информации, им заболели более 1,4 миллиона человек, свыше 80 тысяч пациентов скончались.

Сейчас США лидирует по числу заразившихся коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировали почти 370 тысяч случаев заболевания, большая часть пациентов — в Нью-Йорке. Более 11 тысяч заболевших американцев погибли.