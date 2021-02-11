ВОЗ исключила угрозу новой пандемии из-за мутаций коронавируса

Вспышки мутировавших штаммов коронавируса не приведут к новой пандемии. Об этом в интервью испанской газете Еl Раis заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Новые штаммы коронавируса служат лишь напоминанием о том, что инфекция продолжает распространяться, однако это не приведет к началу новой пандемии, заявил Клюге. Он подчеркнул, что это не новый вирус, а лишь его мутировавшие варианты.

Представитель ВОЗ, однако, призвал не терять бдительность. Клюге указал, что новые штаммы могут вызывать повторные заражения и быстрее распространяться, что создаст дополнительные трудности для некоторых стран в борьбе с коронавирусной пандемией. По его словам, новые штаммы также могут повлиять и на эффективность вакцин. Он не исключил, что мутировавшие варианты, как в случае с гриппом, могут потребовать немного других вакцин.

Клюге также заявил, что пандемия не завершится в этом году, но и не продлится вечно. В отличие от 2020 года, когда ситуация с коронавирусом всех застала врасплох, на сегодняшний день она более управляема и предсказуема, в том числе благодаря вакцинам.

В Великобритании ранее выявили еще две новых мутации коронавируса. Очередные штаммы выявили в Бристоле и Ливерпуле.