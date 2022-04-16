Украинские бойцы продолжают использовать медучреждения в качестве огневых точек. При этом на их действия еще никак не отреагировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Всемирная организация здравоохранения все еще не дала должной оценки фактам использования неонацистами медицинских учреждений не по прямому предназначению — оказание медицинской помощи, а в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий», — сказал Мизинцев.

Он добавил, что бойцы ВСУ и нацбатов целенаправленно размещают военную технику на территориях детских садов, общеобразовательных, муниципальных и медицинских учреждений. Своими действиями украинские военные нарушают нормы Международного гуманитарного права.

«Такие многочисленные факты зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и других районах Украины», — перечислил генерал-полковник.

Начальник центра подчеркнул, что страны так называемого цивилизованного Запада показывают полное безразличие к судьбам жителей Украины, так как ничего не делают, чтобы пресечь нарушения.