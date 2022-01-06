ВОЗ: более 100 стран могут не достичь вакцинации 70% своих жителей

Если темпы распределения вакцинации останутся прежними, 109 стран не смогут привить 70% своего населения к середине года. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он также обратил внимание на серьезный вклад, который вносят вакцины первого поколения в снижение числа госпитализаций, сообщил RТ.

В декабре ВОЗ предупредила, что на фоне распространения штамма «омикрон» в мире есть риск увеличения летальных случаев ковида и роста случаев, когда заразившихся пациентов придется класть в больницы.

«Омикрон» был впервые выявлен в Южной Африке, но в силу своей высокой контагиозности он быстро проник в другие страны. Завозные случаи были зафиксированы и в России. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщал, что ковид, вызванный «омикроном», имеет симптомы, похожие на грипп, поэтому при их появлении надо сразу обращаться к врачу, чтобы вовремя выявить заболевание и получить необходимое лечение.