Vox: Индия заинтересована в дружбе с Россией, несмотря на санкции Запада

Индия вопреки западным санкциям против РФ планирует сохранить дружеские отношения с Россией, заявил обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби. По его мнению, на позицию Нью-Дели не повлияет возможное давление США.

Кирби отметил, что антагонизм России и США не скажется на отношении индийских властей к РФ. По его словам, еще во времена холодной войны Индия придерживалась тактики неприсоединения, старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав, написала Lenta.ru.

«Хотя внешнеполитическая линия Индии претерпела изменения за эти годы, идея автономности все еще заложена в ее фундамент», — подчеркнул Кирби.

По мнению журналиста, Индии приходится балансировать между Россией и США, что требует от нее сложных расчетов, но стратегия все равно отвечает интересам этой страны.

«Теплые отношения с США и санкционное давление Запада вовсе не мешают Индии торговать с Россией и вести переговоры о покупке нефти со скидкой», — написал он.

Кирби также указал на то, что Россия поставляет Индии большое количество военной техники. По его словам, Нью-Дели заинтересован в том, чтобы Россия могла сохранять баланс сил в Азии.

Ранее газета Business Standard сообщила, что Индия заинтересована в покупке у России около 15 миллионов баррелей сырой нефти по сниженным тарифам. По данным издания, сделка, вероятно, будет проведена в этом году и пройдет в рублях или рупиях.