Вован и Лексус разыграли Зеленского, прикинувшись Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) в этот раз разыграли президента Украины Владимира Зеленского. Они позвонили ему от имении мэра Украины Виталия Кличко.

«Владимир Александрович, Виталий Владимирович Кличко. Я хочу сказать: завтра я хочу написать заявление о своем уходе. Решение я принял сейчас и хочу, чтобы вы меня поняли. Я устал терпеть это, давление ваше… Вы меня публично пытаетесь унижать всячески», — сказал лже-Кличко. Его процитировало РИА «Новости».

Зеленский в ответ сказал, что это полностью решение Кличко. Также президент Украины отметил, что для него является новостью заявление о якобы оскорблении им Кличко. Украинский лидер в конце разговора напомнил, что на часах 00:30, и предложил созвониться на следующий день.

Однако «Кличко» отказался и сказал, что «завтра мы встретимся». Зеленский согласился и закончил разговор фразой: «До завтра».

Пранкеры Вован и Лексус разыгрывали множество звезд и политиков со всего мира. В этом году они успели разыграть американского сенатора Бена Кардина и звезду сериала «Секретные материалы» Дэвида Духовны.