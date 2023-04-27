Мир 27 апреля 2023, 12:29 Вован и Лексус разыграли главу ФРС США. Он похвалил Набиуллину и высказался о санкциях Пранкеры Вован и Лексус от лица Зеленского поговорили с главой ФРС США Пауэллом РИА «Новости»

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Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) позвонили председателю Федеральной резервной системы США Джерому Пауэллу от имени президента Украины Владимира Зеленского. Видео беседы появилось на Rutube.

В ходе разговора глава американской ФРС поведал о проблемах в экономике США и посетовал на отсутствие средств на дополнительные расходы.

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Зашла речь и об антироссийских санкциях. Пауэлл признался, что все эти меры не сработали, а также похвалил главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину.

«Она довольно хорошо справляется со своей работой. Необычайно способный специалист, очень хорошо осведомлена и умна», — сказал Пауэлл.

Говоря о санкциях, он обратил внимание, что ожидания Запада от этой меры не оправдались.

«Мы ввели санкции практически везде, где смогли дотянуться, но они снова делают все возможное, чтобы их избежать», — отметил собеседник пранкеров.