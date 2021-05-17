Вован и Лексус пообщались с руководством фонда NED от имени Тихановской

Пранкеры Вован и Лексус поговорили с руководителями Национального фонда в поддержку демократии* (NED) от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и ее помощника. Об этом сообщил RT.

В разговоре с «Тихановской» президент фонда Карл Гершман и вице-президент по политическим вопросам и стратегии Барбара Хейг высказались о протестных акциях в Белоруссии, прокомментировали «подготовку» к выборам в России, а также рассказали о грантах на «критические» нужды и «замечательных отношениях», которые у них сложились с некоторыми медиа.

*«Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ.