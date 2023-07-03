Мир 03 июля 2023, 00:55 «Вот-вот заплачет». Вид Зеленского на встрече в Одессе назвали жалким Пользователи YouTube назвали «жалким» вид Зеленского на встрече с командующим ВМФ Украины РИА «Новости»

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Президент Украины встретился в Одессе с командующим ВМС Алексеем Неижпапой. Пользователи YouTube заявили, что вид у лидера страны был «жалким».

На платформе опубликовали ролик, в котором Зеленский заслушивал доклад командующего ВМС Украины. Видео посмотрели 1,8 тысячи раз.

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«У Зели (Зеленского — прим. ред.) такой жалкий вид, будто он вот-вот заплачет», — написал один из комментаторов.

Также пользователи назвали кадры «странными» и напомнили, что украинского президента уже неоднократно обвиняли в пристрастии к наркотикам.

«Фоновая музыка такая печальная… Видно, конец приближается для зеленого», — предположили под роликом.

«Хоть бы надувную лодку накачали для вида», — заключил другой комментатор.

Ранее пользователи Twitter обрушились с критикой на Зеленского после его видеообращения с угрозой похода на Крым. Они посоветовали ему «не позориться», чтобы не потерять Одессу.