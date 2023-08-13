Мир 13 августа 2023, 22:44 «Вот-вот рухнет». Украине предрекли скорый развал из-за неудач ВСУ Полковник Макгрегор: конфликт на Украине достиг самой опасной точки РИА «Новости»

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Конфликт на Украине достиг своей самой опасной точки, написал в своем X (бывший Twitter) бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. По его мнению, неудачи ВСУ привели к тому, что страна оказалась на грани развала.

Эксперт напомнил, что американские власти выделили очередной пакет военной помощи ВСУ на 200 миллионов долларов. По его словам, против такой поддержки выступает большинство жителей США.

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«Сейчас мы находимся, пожалуй, в самой опасной точке украинского конфликта, когда киевский режим вот-вот рухнет и может распасться в любой момент», — выразил мнение Макгрегор.

Он призвал стороны сесть за стол переговоров и решить конфликт дипломатическим путем.

Экс-советник главы Пентагона заявлял, что в ВСУ царят упаднические настроения из-за отсутствия успехов в зоне спецоперации. Ряды украинской армии начали покидать наемники, оказавшиеся недовольными сложившейся ситуацией. По словам Макрегора, они «собрали свои вещи и убежали». Остались, возможно, лишь поляки, резюмировал он.