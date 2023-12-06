Мир 06 декабря 2023, 11:13 «Вот-вот бросим их». В сенате США усомнились в продолжении помощи Украине Конгрессмен Мерфи заявил, что США скоро бросят Украину Rod Lamkey / CNP / AdMedia / Global Look Press

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Правительство США близко к тому, чтобы отказаться от полноценной поддержки Украины. Об этом на брифинге заявил член сената американского конгресса от Демократической партии Крис Мерфи.

«Мне не кажется, что еще существует сомнений насчет того, что США вот-вот бросят Украину», — сказал он.

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По словам Мерфи, в случае отказа от финансирования Украины российские войска могут вторгнуться в Европу.

«Когда Владимир Путин войдет маршем в Киев и европейские страны, членам Республиканской партии придется жить с этим фактом. Нашим детям придется там сражаться, а политики пожалеют, что захотели заняться политическими играми», — подчеркнул сенатор.

Президент США Джо Байден отмечал, что прекращение финансирования Украины расходится с национальными интересами страны, писал RT. Представитель Госдепартамента Мэттью Миллер уточнял, что Соединенные Штаты практически исчерпали свои возможности по поддержке украинских властей.