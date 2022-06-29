«Вот этот нас позорит». Эрдоган и Байден затроллили Джонсона

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался с американским президентом Джозефом Байденом и премьер-министром Англии Борисом Джонсоном в шутливой форме до начала саммита НАТО. Ироничный разговор попал на видео.

Эрдоган указал пальцем на Джонсона и сказал, что тот является источником позора.

«Вот этот нас позорит», — сказал президент Турции.

В ситуацию вмешался Байден. Он попытался успокоить Джонсона и разрядить обстановку.

«Это шутка, шутка, успокойся, Борис», — сказал он.

После этого лидеры Турции и Великобритании, вероятно, обменялись любезностями. С места их беседы донеслась фраза, похожая на «ты очень красив», произнесенная по-турецки.

Ранее стало известно, что Финляндия, Швеция и Турция готовят документ о решении разногласий по членству европейских стран в НАТО. Об этом сообщил RT. Ранее Турция выступала против вступления Финляндии и Швеции в Альянс из-за поддержки терроризма со стороны правительств этих стран.