Мир 14 февраля 2024, 20:02 Вот это поворот. France 24 сообщил о планах Зеленского убить Макрона Сюжет France 24 о планах Зеленского убить Макрона начали распространять в Сети Aurelien Morissard / Global Look Press

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Телеканал France 24 выпустил сюжет о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы собирался убить лидера Франции Эммануэля Макрона во время визита политика в Киев. Видео начали активно распространять в соцсети X, сообщили «Известия».

В ролике продемонстрировали скриншоты переписки источника якобы из окружения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Из этих сообщений следует, что ответственность за убийство планировали переложить на Россию. А целью всего этого было привлечение внимания общественности к украинскому конфликту и увеличение объема западной помощи.

При этом на сайте France 24 такой записи нет. Вместе с тем скриншоты из сюжета начали публиковать и в Telegram-каналах.

Макрон должен был пробыть на Украине с 13 по 14 февраля, однако 11 февраля в Париже решили отменить визит из соображений безопасности.