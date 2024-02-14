14 февраля 2024, 20:02
Вот это поворот. France 24 сообщил о планах Зеленского убить Макрона
Сюжет France 24 о планах Зеленского убить Макрона начали распространять в Сети
Телеканал France 24 выпустил сюжет о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы собирался убить лидера Франции Эммануэля Макрона во время визита политика в Киев. Видео начали активно распространять в соцсети X, сообщили «Известия».
В ролике продемонстрировали скриншоты переписки источника якобы из окружения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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Из этих сообщений следует, что ответственность за убийство планировали переложить на Россию. А целью всего этого было привлечение внимания общественности к украинскому конфликту и увеличение объема западной помощи.
При этом на сайте France 24 такой записи нет. Вместе с тем скриншоты из сюжета начали публиковать и в Telegram-каналах.
Макрон должен был пробыть на Украине с 13 по 14 февраля, однако 11 февраля в Париже решили отменить визит из соображений безопасности.
Владимир Зеленский
Эммануэль Макрон
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