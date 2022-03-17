«Вот это люди!» Пенсионер из Волновахи рассказал о помощи от солдат ДНР

В освобожденной Волновахе боец ДНР добыл пачку сигарет для пожилого местного жителя. Военный откликнулся на просьбу мужчины сразу при входе в город.

Рассказ пенсионера привел Telegram-канал Mash. Житель Волновахи обрадовался гуманитарной помощи и назвал бойцов ДНР настоящими людьми.

«Первыми пошли из ДНР ребята. <…> [Спросили]: „Отец, у тебя все нормально?“. Все нормально, говорю. Сынок, извини, из области фантастики — сигаретку? <…> Он побежал к ребятам», — поделился пожилой мужчина.

Он отметил, что военный догнал ушедших сослуживцев и вернулся с сигаретной пачкой.

«Вы не можете представить мои чувства! Вот это люди! Рискуя жизнью — не знает ведь ситуации, <…> он вернулся и принес мне пачку сигарет», — рассказал местный житель.

Пенсионер попросил у журналистов передать весточку родным в Россию и сказать, что все живы и в безопасности.